Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’219 0.6%  SPI 18’294 0.6%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’953 0.1%  Euro 0.9214 -0.2%  EStoxx50 5’980 0.4%  Gold 5’073 1.3%  Bitcoin 68’096 -0.8%  Dollar 0.7752 -0.3%  Öl 65.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
eToro entdecken

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

60.42
CHF
-0.44
CHF
-0.72 %
12:56:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 10:55:58

Danone Buy

Danone
60.42 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe die Sicherheit und Qualität aller seiner Babynahrungsprodukte inklusive derer bestätigt, die zurückgerufen werden könnten, schrieb Guillaume Delmas am Montagabend. Umfangreiche Tests hätten laut Danone keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, und bisher habe es auch keine Beschwerden von Verbrauchern gegeben. Namen der vom Rückruf betroffenen Marken habe Danone nicht genannt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 09:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.74 € 		Abst. Kursziel*:
44.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.55%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?