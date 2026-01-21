Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

63.15
CHF
0.30
CHF
0.47 %
09:00:18
BRXC
22.01.2026 11:10:58

Danone Buy

Danone
63.14 CHF 0.47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit der womöglich kontaminierten Babynahrung der Marke Dumex setze der Lebensmittelkonzern in Südostasien rund 200 Millionen Euro um, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Rückfrage habe das Unternehmen die Sicherheit seiner Produkte bestätigt./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68.90 € 		Abst. Kursziel*:
37.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.40%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
11:10 Danone Buy UBS AG
21.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
21.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen
