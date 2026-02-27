UBS-Aktie schwächer: Agustín Carstens und Luca Maestri für den Verwaltungsrat nominiert

Die bisherigen Mitglieder William C. Dudley und Jeanette Wong treten dagegen nicht mehr zur Wiederwahl an, schreibt die Grossbank am Freitag in einer Mitteilung.

Wie bereits bekannt, zieht sich auch Vizepräsident Lukas Gähwiler nach 45 Jahren aus dem Gremium zurück. Als Nachfolger ist Markus Ronner zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Mit Agustín Carstens erhält der UBS-VR umfassende Erfahrung im Bereich Finanzregulierung und Geldpolitik. Der mexikanische Staatsbürger amtete gemäss Mitteilung von 2017 bis Juni 2025 als Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Zuvor war er von 2010 bis 2017 Gouverneur der Zentralbank von Mexiko.

Luca Maestri arbeitet derzeit bei Apple als Vizepräsident Corporate Services. In dieser Funktion berichte er direkt an den Apple-CEO. Zuvor fungierte er mehr als ein Jahrzehnt als CFO von Apple. Frühere Stationen in seiner Karriere waren Xerox Corporation, Nokia Siemens Networks und General Motors (GM). Maestri ist italienischer und amerikanischer Staatsbürger.

UBS löst Direct Urban Fonds rückwirkend auf

Die UBS setzt die Fusion der Immobilienfonds UBS Mixed Urban (vorher: UBS Green Property) und UBS Direct Urban wie geplant zum 1. April 2026 um. Der UBS Direct Urban wird damit rückwirkend auf den 31. Dezember 2025 ohne Liquidation aufgelöst.

Für die Periode zwischen Juli 2025 und Dezember 2025 werde für den Fonds eine ausserordentliche Ausschüttung des Nettoertrags gemäss Fondsvertrag vorgenommen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Die Fondsleitung habe dabei eine Nettoausschüttung von 0,165 Franken festgelegt.

Der Fonds wird laut den Angaben am 2. März an der SIX Swiss Exchange erstmals auf Basis seines neuen Nettoinventarwerts gehandelt. Ab 18. März (Ex-Datum) sei die "übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung" zu erwarten.

An der SIX verliert die UBS-Aktie zwischenzeitlich 1,79 Prozent auf 31,73 Franken.

Zürich (awp)