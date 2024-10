NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Wegen der Schwäche des europäischen Lastwagenmarktes kürzte Analyst Jose Asumendi seine Gewinnschätzungen für 2024/25 um durchschnittlich 5 Prozent, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb./ajx/he;