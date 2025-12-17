Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
200-Euro-Kursziel 17.12.2025 10:29:00

Analysten optimistisch: Siemens Energy-Aktie mit weiterem Aufwärtsspielraum

Die Siemens Energy-Aktie hat 2025 bereits kräftige Kursgewinne eingefahren. Analysten halten den Anteilsschein aber weiterhin für deutlich unterbewertet.

• Siemens Energy-Aktie 2025 mit deutlichen Kursgewinnen
• Evercore und andere Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial
• Bis zu 200 Euro als Kursziel vergeben

141 Prozent Kursplus im bisherigen Jahresverlauf: Anleger von Siemens Energy können mit der Performance am Aktienmarkt in diesem Jahr durchaus zufrieden sein. Doch Experten trauen dem Titel noch ein deutlich höheres Preisniveau zu.

Analysten verpassen Siemens Energy 200-Euro-Kursziel

Evercore ISI hat am Montag die Siemens Energy AG mit einem "Outperform"-Rating und einem Kursziel von 200 Euro neu in die Beobachtung aufgenommen. Dabei hob das Analysehaus laut Investing.com hervor, dass Siemens Energy das günstigste und am schnellsten wachsende Unternehmen in seinem Beobachtungsuniversum sei und das grösste Aufwärtspotenzial hinsichtlich EBITA und Free Cashflow aufweise.

Aktuell werde der Titel mit dem ca. 14-fachen des erwarteten Unternehmenswerts für 2027 gehandelt - verglichen mit dem 19-fachen bei vergleichbaren Unternehmen der Elektrobranche. Hier gibt es den Experten zufolge also noch deutlich Luft nach oben.

Was die Experten so zuversichtlich macht

Evercore verweist bei seiner positiven Einschätzung der Aussichten unter anderem auf ein starkes Wachstum und eine hohe Umsatzprognosesicherheit. Siemens Energy-Erlöse würden zu über 60 Prozent vom strukturellen Wachstum in den Stromerzeugungs- und Übertragungszyklen abhängen, das Unternehmen besitze eine der besten Margenausweitungen unter den diversifizierten Unternehmen und weise eine kontinuierliche Verbesserung des freien Cashflows auf, was zu einer steigenden Kapitalrendite beitrage, zitiert Investing.com die Marktexperten weiter.

Darüber hinaus sei Siemens Energy nur halb so teuer sei wie GE Vernova, so Evercore weiter.

Auch andere Analysten zuversichtlich

Mit ihrer positiven Bewertung von Siemens Energy steht Evercore nicht alleine da. Auch Experten der "Kaufen"-Rating, auch wenn ihr Kursziel mit 135 Euro deutlich weniger ambitioniert ist. JPMorgan unterdessen traut dem Anteilsschein immerhin einen Sprung auf 160 Euro zu. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine", so der zuständige Analyst der Bank.

Siemens Energy-Aktie setzt Rally fort

Auch am Mittwoch gehört die Aktie von Siemens Energy weiter zu den Performancetreibern am Markt: Zwischenzeitlich gewinnt der Anteilsschein im XETRA-Handel weitere 1,21 Prozent auf 120,85 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Siemens Energy AG