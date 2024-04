NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Auslieferungszahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe zwar im Asiengeschäft schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da der Bereich jedoch nur einen kleinen Teil der Erträge ausmache, dürften die Auswirkungen auf die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr gering sein. Die viel wichtigeren Sparten Trucks North America und Mercedes-Benz blieben gesund und lägen insgesamt im Rahmen der Markterwartungen./la/ajx;