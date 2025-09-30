Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Aufgrund des anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Marktes habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den deutschen Lastwagen-Hersteller der Jahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent reduziert, schrieb Nick Housden in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dagegen sei die Nachfrage in Europa solide und dürfte im kommenden Jahr noch anziehen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35.60 €
|
Abst. Kursziel*:
17.98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.14%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
Analysen zu Daimler Truck
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|32.54
|-2.45%
