Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

32.54
CHF
-0.82
CHF
-2.45 %
09:00:11
BRXC
01.10.2025 07:35:36

Daimler Truck Outperform

Daimler Truck
32.54 CHF -2.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Aufgrund des anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Marktes habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den deutschen Lastwagen-Hersteller der Jahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent reduziert, schrieb Nick Housden in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dagegen sei die Nachfrage in Europa solide und dürfte im kommenden Jahr noch anziehen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
35.60 € 		Abst. Kursziel*:
17.98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.14%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

