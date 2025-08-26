|Kurse + Charts + Realtime
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
39.88 €
|
Abst. Kursziel*:
10.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
39.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.68%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
01.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.25
|DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Daimler Truck-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|38.20
|-1.48%
