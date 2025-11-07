Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
32.54CHF
0.14CHF
0.44 %
10:13:20
BRXC
07.11.2025 09:13:35
Daimler Truck Buy
Daimler Truck
32.52 CHF 0.38%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabio Hölscher am Freitag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
34.73 €
Abst. Kursziel*:
58.36%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
34.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
57.59%
Analyst Name::
Fabio Hölscher
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
