33.05
CHF
-2.30
CHF
-6.50 %
13:06:35
BRXC
26.09.2025 11:24:22

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
33.04 CHF -6.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Er geht davon aus, dass die Abgaben bei Daimler Truck und Traton einen Kostennachteil von 3 bis 6 Prozent nach sich ziehen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

