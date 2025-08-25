NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Michael Aspinall schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass zollbedingte Unsicherheit die Nachfrage nach Lastwagen beeinträchtigt habe. Abkommen sollten den Effekt aber mildern. Eine Rückkehr zur Dynamik aus den beiden Vorquartalen sei möglich, wenn die Inflation unter Kontrolle bleibe./tih/he;