Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9370 0.2%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’373 0.2%  Bitcoin 88’893 0.1%  Dollar 0.8066 0.1%  Öl 68.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DeepSeek entscheidet sich wieder für NVIDIA-Chips - Huawei-Kombi ohne Erfolg
Dollar und Franken wenig bewegt: Powell-Effekt verpufft allmählich
Kudelski schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen
Vetropack erzielt in schwierigem Umfeld weniger Umsatz
Intershop dank Aufwertung mit deutlich mehr Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

38.77
CHF
0.39
CHF
1.01 %
25.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2025 22:01:21

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
38.77 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Michael Aspinall schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass zollbedingte Unsicherheit die Nachfrage nach Lastwagen beeinträchtigt habe. Abkommen sollten den Effekt aber mildern. Eine Rückkehr zur Dynamik aus den beiden Vorquartalen sei möglich, wenn die Inflation unter Kontrolle bleibe./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.95 € 		Abst. Kursziel*:
22.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.13%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?