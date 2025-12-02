CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 114 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Beim Tickethändler CTS Eventim mag er die robuste Nachfrage und die niedrige Bewertung./ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
81.00 €
|
Abst. Kursziel*:
41.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
81.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.45%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
