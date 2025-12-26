CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
26.12.2025 10:02:17
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35.37 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.828 CTS Eventim-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 220.42 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 23.12.2025 auf 77.95 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 120.42 Prozent gleich.
Der CTS Eventim-Wert an der Börse wurde auf 7.48 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 25.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
