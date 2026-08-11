Tecan-Aktie bricht heftig ein: Laborausrüster bestätigt Wachstumsziele - Profitabilität enttäuscht

Umsatz in Lokalwährungen gestiegen

Der Laborausrüster Tecan ist im ersten Semester 2026 zwar gewachsen. Bei der Profitabilität bli

Der Umsatz fiel laut Mitteilung vom Dienstag in den ersten sechs Monaten um 2,7 Prozent auf 428 Millionen Franken. In Lokalwährungen - auf die auch die Guidance lautet - erzielte Tecan dagegen ein Plus von 3,4 Prozent. Das Plus beim Auftragseingang fiel mit 3,0 Prozent in Lokalwährungen auf 444 Millionen ähnlich stark aus. Das Book-to-Bill-Verhältnis sei dabei in beiden Geschäftssegmenten über 1 gelegen.

Während das Geschäftssegment Life Sciences Business ein Umsatzplus von 3,1 Prozent verzeichnete, zogen die Einnahmen in der Sparte Partnering Business um 3,6 Prozent an - jeweils in Lokalwährungen.

Bereinigte EBITDA-Marge leicht verbessert

Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) fiel mit 64,5 Millionen (-1,8%) etwas tiefer als im Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich dennoch leicht auf 15,1 Prozent (VJ 15,0%). Diese Verbesserung erreichte Tecan trotz negativer Effekte durch Wechselkurse (120 Basispunkte) und Zölle (50 Basispunkte), wie es in der Mitteilung heisst.

Erste Fortschritte bei "Rewired"

Unter dem Strich blieben 12,3 Millionen Franken übrig, gut 32 Prozent weniger als im Vorjahr. Den Rückgang erklärt Tecan mit höheren Kosten im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm "Rewired" und weiteren organisatorischen Anpassungen. Was das "Rewired"-Programm betrifft, das auf Portfoliooptimierung sowie kommerzielle und operative Verbesserungen ausgerichtet ist, seien hier Fortschritte erzielt worden.

"Angesichts der zunehmenden Marktdynamik sind wir zuversichtlich, dass wir weiterhin schneller als der Markt wachsen werden", wird die Tecan-Chefin Monica Manotas in der Mitteilung zitiert . Nach der Umsetzung erster Massnahmen aus dem "Rewired"-Programm erwarte sie, dass diese zum Gesamtjahresergebnis beitragen und eine Grundlage für beschleunigtes Wachstum und höhere Rentabilität bilden.

"Rewired" soll Konzern zurück auf Wachstumskurs bringen

Tecan will nach einigen schwierigen Jahren wieder stärker wachsen. Im Zentrum steht das Transformationsprogramm "Rewired", mit dem der Laborausrüster sein Geschäft auf nachhaltiges Wachstum und höhere Profitabilität ausrichten will. Für 2028 strebt Tecan einen Umsatz von rund 1 Milliarde Franken an, nach 882 Millionen Franken im Jahr 2025. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von gut 4 Prozent.

"Ausgehend von einer schrittweisen Erholung des Marktes ist das realistisch", sagte CEO Monica Manotas im Gespräch mit AWP. Tecan wolle damit auch schneller wachsen als der Markt. Das grösste Potenzial sieht die Konzernchefin im Life-Sciences-Geschäft. Rund ein Drittel der geplanten Ergebnisverbesserung soll aus zusätzlichem Volumen kommen, etwa zwei Drittel aus Kosteneffekten. Ein stärkeres Life-Sciences-Geschäft soll zudem über das Partnering-Geschäft zusätzliche Volumina in die bestehende Infrastruktur bringen.

Weitere Wachstumschancen sieht Manotas in der künstlichen Intelligenz. Gemeinsam mit Nvidia entwickelt Tecan Lösungen, die Robotik und Fluidik mit KI-Technologie verbinden. Daraus könnten neue Anwendungen für die Automatisierung von Laboren entstehen. Angesichts steigender Probenzahlen und immer komplexerer genetischer Tests dürfte der Bedarf an automatisierten Laborlösungen weiter zunehmen. Besonders interessant sei dabei die Entwicklung sogenannter "Physical AI", also der Verbindung von KI mit realen Maschinen und Robotik.

Auch China bleibt für Tecan ein wichtiger Markt, obwohl das Geschäft dort zuletzt unter Druck stand. Die Präsenz sei "unverzichtbar", so Manotas. Neben China sieht sie auch im übrigen Asien grosse Wachstumschancen. Besonders Japan mit seinen hochautomatisierten "Biofoundries" biete interessante Perspektiven. Zudem sei Tecan offen für Technologiepartnerschaften mit chinesischen Unternehmen.

Die Transformation soll dabei nicht mit dem Ende von "Rewired" 2028 abgeschlossen sein. Vielmehr soll daraus ein dauerhaftes Modell werden, mit dem Tecan schneller wachsen und seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern kann.

Prognose für 2026 bestätigt

Für das Gesamtjahr bestätigt Tecan die bisherige Umsatzprognose und erwartet eine Steigerung in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bei der bereinigten EBITDA-Marge wird ein Wert zwischen 15,5 und 16,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Auch den mittelfristigen Ausblick bestätigt das Unternehmen. So will der Laborausrüster bis 2028 einen Umsatz von 1 Milliarde erzielen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent erreichen.

Die Tecan-Aktie bricht an der SIX zeitweise 8,42 Prozent auf 185,00 CHF ein.

Männedorf (awp)