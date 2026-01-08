Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach einem Bloomberg-Bericht über Übernahmepläne für den US-Shampoo-Hersteller Olaplex auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Henkel sollte zunächst lieber die eigenen Probleme richten, bevor Zukäufe wieder Thema werden, empfahl Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das problembehaftete Geschäft von Olaplex könnte - sofern keine Trendwende bei Olaplex gelinge - das ohnehin schon triste Wachstumprofil von Henkel weiter verwässern./mis/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
68.54 €
|
Abst. Kursziel*:
9.37%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.27%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
