SMI 13'284 -0.3%  SPI 18'306 -0.4%  Dow 48'822 -0.4%  DAX 25'049 -0.3%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5'902 -0.4%  Gold 4'429 -0.6%  Bitcoin 71'740 -1.5%  Dollar 0.7977 0.0%  Öl 60.9 0.9% 
Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

63.46
CHF
1.22
CHF
1.96 %
14:19:49
SWX
08.01.2026 12:45:41

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach einem Bloomberg-Bericht über Übernahmepläne für den US-Shampoo-Hersteller Olaplex auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Henkel sollte zunächst lieber die eigenen Probleme richten, bevor Zukäufe wieder Thema werden, empfahl Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das problembehaftete Geschäft von Olaplex könnte - sofern keine Trendwende bei Olaplex gelinge - das ohnehin schon triste Wachstumprofil von Henkel weiter verwässern./mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

