Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.12 Prozent fester bei 25’019.50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’883.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’051.00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’869.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.11.2025, den Wert von 23’237.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 22’322.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1.85 Prozent aufwärts. Bei 25’509.50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 24’214.00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Symrise (+ 4.25 Prozent auf 79.02 EUR), Continental (+ 3.08 Prozent auf 74.38 EUR), Hannover Rück (+ 2.25 Prozent auf 254.80 EUR), adidas (+ 2.18 Prozent auf 162.05 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1.90 Prozent auf 101.80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-6.59 Prozent auf 371.30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-6.16 Prozent auf 38.84 EUR), Fresenius SE (-1.70 Prozent auf 50.84 EUR), Siemens Energy (-1.48 Prozent auf 163.25 EUR) und Deutsche Bank (-1.47 Prozent auf 30.23 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’164’694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 191.124 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.37 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch