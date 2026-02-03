Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge arbeiteten Banker an Kreditpaketen über 2,5 Milliarden Euro für eine mögliche Übernahme der Sparte Contitech, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstagabend vorliegenden Einschätzung. Ab dem kommenden Monat könnten Interessenten erste Gebote einreichen. Infrage für das Geschäft, dessen Wert am Markt auf vier bis fünf Milliarden Euro beziffert werde, kämen etwa mehrere Finanzinvestoren./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Continental AG
