Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’032 1.2%  SPI 19’248 1.0%  Dow 48’959 0.3%  DAX 25’021 0.1%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’125 0.2%  Gold 5’121 -2.0%  Bitcoin 49’229 -1.5%  Dollar 0.7745 0.0%  Öl 71.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: HP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Galenica-Aktie tiefer: Tochter beendet Produktion in Interlaken
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
FMC-Aktie: Einführung eines neuen Dialysegeräts könnte Fresenius Medical Care in 2026 bremsen
Nächster Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

DAX-Entwicklung 24.02.2026 15:58:54

Optimismus in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Das macht der DAX aktuell.

Continental
67.88 CHF 2.86%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0.04 Prozent auf 25’002.43 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.163 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.159 Prozent auf 24’952.16 Punkte an der Kurstafel, nach 24’991.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’008.74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’878.10 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24’900.71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der DAX-Kurs 23’239.18 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, notierte der DAX bei 22’425.93 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.89 Prozent. Bei 25’507.79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’266.33 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 4.25 Prozent auf 79.02 EUR), Continental (+ 3.08 Prozent auf 74.38 EUR), Hannover Rück (+ 2.25 Prozent auf 254.80 EUR), adidas (+ 2.18 Prozent auf 162.05 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1.90 Prozent auf 101.80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-6.59 Prozent auf 371.30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-6.16 Prozent auf 38.84 EUR), Fresenius SE (-1.70 Prozent auf 50.84 EUR), Siemens Energy (-1.48 Prozent auf 163.25 EUR) und Deutsche Bank (-1.47 Prozent auf 30.23 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’164’694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 191.124 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten