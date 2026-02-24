Optimismus in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Am Dienstag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0.04 Prozent auf 25’002.43 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.163 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.159 Prozent auf 24’952.16 Punkte an der Kurstafel, nach 24’991.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’008.74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’878.10 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24’900.71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der DAX-Kurs 23’239.18 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, notierte der DAX bei 22’425.93 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.89 Prozent. Bei 25’507.79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’266.33 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 4.25 Prozent auf 79.02 EUR), Continental (+ 3.08 Prozent auf 74.38 EUR), Hannover Rück (+ 2.25 Prozent auf 254.80 EUR), adidas (+ 2.18 Prozent auf 162.05 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1.90 Prozent auf 101.80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-6.59 Prozent auf 371.30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-6.16 Prozent auf 38.84 EUR), Fresenius SE (-1.70 Prozent auf 50.84 EUR), Siemens Energy (-1.48 Prozent auf 163.25 EUR) und Deutsche Bank (-1.47 Prozent auf 30.23 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’164’694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 191.124 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch