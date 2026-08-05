Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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05.08.2026 20:45:06
Avolta-Aktie: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta erhalten
Avolta hat einen siebenjährigen Duty-Free-Vertrag für den Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kalkutta in Indien erhalten.
Damit werde die Präsenz im indischen Reisehandel über den Flughafen in Bangalore hinaus weiter ausgebaut, teilte Avolta am Mittwochabend mit.
cf/ls
Basel (awp)
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Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com
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