Avolta-Aktie: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta erhalten

Der Reisedetailhändler wird dort sechs Duty-Free-Geschäfte betreiben, davon zwei im Abflug- und vier im Ankunftsbereich.

Damit werde die Präsenz im indischen Reisehandel über den Flughafen in Bangalore hinaus weiter ausgebaut, teilte Avolta am Mittwochabend mit.

cf/ls

Basel (awp)