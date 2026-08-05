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Präsenz erweitert 05.08.2026 20:45:06

Avolta-Aktie: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta erhalten

Avolta-Aktie: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta erhalten

Avolta hat einen siebenjährigen Duty-Free-Vertrag für den Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kalkutta in Indien erhalten.

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Der Reisedetailhändler wird dort sechs Duty-Free-Geschäfte betreiben, davon zwei im Abflug- und vier im Ankunftsbereich.

Damit werde die Präsenz im indischen Reisehandel über den Flughafen in Bangalore hinaus weiter ausgebaut, teilte Avolta am Mittwochabend mit.

cf/ls

Basel (awp)

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Aktie im Minus: Avolta eröffnet erste Standorte am Flughafen Venedig

Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com
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