Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
61.25CHF
0.07CHF
0.12 %
09:22:42
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.02.2026 07:31:03
Coca-Cola Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Management habe eine überzeugende und klare Präsentation zur Wachstumsstrategie des Softdrink-Riesen gegeben, schrieb Lauren Lieberman am Dienstagabend./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 83.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 79.56
|
Abst. Kursziel*:
4.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 79.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.28%
|
Analyst Name::
Lauren Lieberman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12.02.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Anleger warten auf Impulse: Dow Jones notiert am Mittwochmittag um Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Coca-Cola-Aktie gibt nach: Leichter Absatzrückgang in der Schweiz 2025 (AWP)
|
10.02.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)