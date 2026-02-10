Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
60.32CHF
0.66CHF
1.11 %
16:41:01
BRXC
11.02.2026 15:00:22
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 82 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Getränkekonzern habe es mit Blick auf das vierte Quartal mehr Abweichungen gegeben als üblich, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der grundlegende Kurs des Unternehmens bleibe aber stabil./tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 87.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 76.63
|
Abst. Kursziel*:
13.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 78.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.48%
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
