Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einer Konsumgüterkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Dort habe der Getränkekonzern ein aus Investorensicht neues strategisches Rahmenkonzept vorgestellt, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit diesem wolle das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von vier bis sechs Prozent sicherstellen./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 83.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 79.52
|
Abst. Kursziel*:
4.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 79.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.28%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12.02.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Anleger warten auf Impulse: Dow Jones notiert am Mittwochmittag um Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Coca-Cola-Aktie gibt nach: Leichter Absatzrückgang in der Schweiz 2025 (AWP)
|
10.02.26