Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

10.02.2026 22:08:00

Coca-Cola-Aktie gibt nach: Leichter Absatzrückgang in der Schweiz 2025

Der Getränkeabfüller Coca-Cola HBC hat 2025 in der Schweiz weniger verkauft als im Vorjahr.

Stark entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Energy-Getränken.

Das Absatzvolumen in der Schweiz sank auf 68,2 Millionen Verkaufseinheiten, nach 68,7 Millionen im Jahr 2024. Dies entspricht einem Rückgang von 0,7 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Eine Verkaufseinheit ("Unit Case") entspricht branchenüblich rund 5,7 Litern Getränk. Damit verkaufte Coca-Cola in der Schweiz 2025 umgerechnet rund 389 Millionen Liter.

Der Konzern sprach von einer verhaltenen Entwicklung. Belastet wurde das Geschäft vor allem im ersten Halbjahr, während sich der Absatz in der zweiten Jahreshälfte wieder stabilisierte.

Uneinheitlich entwickelte sich das Sortiment. Im klassischen Softdrink-Geschäft gingen die Mengen im niedrigen einstelligen Bereich zurück, während Varianten wie Coke Zero, Coke Zero Sugar Zero Caffeine und Sprite zulegten.

Besonders stark wuchs erneut das Energy-Drink-Geschäft mit einem zweistelligen Plus. Auch Kaffee entwickelte sich positiv: Im Ausser-Haus-Geschäft erzielte der Konzern in der Schweiz ein niedrig zweistelliges Wachstum.

Bei den alkoholfreien Getränken ausserhalb der Cola-Kategorie stieg der Absatz von Wasser leicht, während Ready-to-Drink-Tee im mittleren einstelligen Bereich wuchs. Rückenwind brachte zudem die Einführung der Marke Peace Tea im zweiten Quartal.

Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an

Der US-Getränkekonzern Coca-Cola will auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Das Management peilt 2026 beim Umsatz einen Zuwachs aus eigener Kraft von vier bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten haben bereits das obere Ende der Zielspanne auf ihren Zetteln. 2025 hatte das organische Umsatzplus 5 Prozent betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll in diesem Jahr ebenfalls steigen, nachdem er im Schlussquartal die Erwartungen leicht übertroffen hatte. Die Coca-Cola-Aktie gab im NYSE-Handel um 1,48 Prozent auf 76,82 US-Dollar nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um fast 12 Prozent zugelegt.

Im vierten Quartal kletterten die Erlöse im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar (etwa 9,9 Mrd Euro), organisch betrug das Plus fünf Prozent. Der bereinigte Gewinn stieg auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 58 Cent je Aktie und damit etwas stärker, als Analysten auf dem Zettel hatten.

Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz 47,9 Milliarden Dollar, was einem Plus von ebenfalls zwei Prozent entsprach. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um vier Prozent auf drei Dollar. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit 13,1 Milliarden Dollar fast ein Viertel mehr Gewinn als im Vorjahr. Im Vorjahr hatten unter anderem höhere Wertminderungen auf Vermögenswerte das Ergebnis belastet.

Die Coca-Cola-Aktie gibt im NYSE-Handel zeitweise um 2,09 Prozent auf 76,34 US-Dollar nach.

/mne/tav/jha/

Zürich (awp)

