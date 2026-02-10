Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'547 0.2%  SPI 18'684 0.0%  Dow 50'233 0.1%  DAX 24'856 -0.5%  Euro 0.9155 0.2%  EStoxx50 6'036 -0.2%  Gold 5'088 1.3%  Bitcoin 51'205 -3.1%  Dollar 0.7700 0.3%  Öl 69.9 1.2% 
Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

60.26
CHF
0.61
CHF
1.02 %
18:00:02
BRXC
11.02.2026 16:46:41

Coca-Cola
60.26 CHF 1.02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Zahlen von 82 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Getränkehersteller habe "solide Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, die weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konkurrenz im Getränke- und Nahrungsmittelbereich sei vor allem mit Blick auf die organische Top-Line-Wachstumsdynamik spürbar auf Abstand gehalten worden. Ungeachtet dessen sei der "quantitative 'Reporting-Cocktail' ohne den gewohnten 'Coca-Cola-Glamour'" dahergekommen./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Kaufen
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 78.22 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 78.83 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:46 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
15:00 Coca-Cola Buy UBS AG
13:10 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:27 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
