Coca-Cola 60.26 CHF 1.02% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Zahlen von 82 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Getränkehersteller habe "solide Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, die weitgehend im Rahmen der Erwartungen lagen", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konkurrenz im Getränke- und Nahrungsmittelbereich sei vor allem mit Blick auf die organische Top-Line-Wachstumsdynamik spürbar auf Abstand gehalten worden. Ungeachtet dessen sei der "quantitative 'Reporting-Cocktail' ohne den gewohnten 'Coca-Cola-Glamour'" dahergekommen./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.