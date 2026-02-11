Anleger warten auf Impulse: Dow Jones notiert am Mittwochmittag um Schlusskurs des Vortages

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.00 Prozent auf 50’187.08 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.683 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.011 Prozent auf 50’193.49 Punkte an der Kurstafel, nach 50’188.14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50’499.04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’901.61 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.278 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 49’504.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’927.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der Dow Jones auf 44’593.65 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.73 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50’512.79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 47’853.04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 4.01 Prozent auf 772.12 USD), Verizon (+ 3.19 Prozent auf 48.90 USD), Coca-Cola (+ 2.56 Prozent auf 78.78 USD), Chevron (+ 2.21 Prozent auf 186.29 USD) und Apple (+ 1.94 Prozent auf 279.00 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-5.33 Prozent auf 183.14 USD), IBM (-3.36 Prozent auf 281.95 USD), Microsoft (-2.39 Prozent auf 403.41 USD), Amazon (-1.51 Prozent auf 203.84 USD) und Boeing (-1.29 Prozent auf 239.45 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’287’794 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.67 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

