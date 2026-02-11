Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’193 0.0%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9153 0.2%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’082 1.1%  Bitcoin 50’953 -3.6%  Dollar 0.7701 0.3%  Öl 69.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: thyssenkrupp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novartis-Aktie fester: Langfristige Ac-225-Vereinbarung stärkt Radioligandtherapie-Portfolio
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor
Suche...
eToro entdecken

Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 11.02.2026 18:01:32

Anleger warten auf Impulse: Dow Jones notiert am Mittwochmittag um Schlusskurs des Vortages

Anleger warten auf Impulse: Dow Jones notiert am Mittwochmittag um Schlusskurs des Vortages

So bewegt sich der Dow Jones mittags.

NVIDIA
147.39 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.00 Prozent auf 50’187.08 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.683 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.011 Prozent auf 50’193.49 Punkte an der Kurstafel, nach 50’188.14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50’499.04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’901.61 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.278 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 49’504.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’927.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der Dow Jones auf 44’593.65 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.73 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50’512.79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 47’853.04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 4.01 Prozent auf 772.12 USD), Verizon (+ 3.19 Prozent auf 48.90 USD), Coca-Cola (+ 2.56 Prozent auf 78.78 USD), Chevron (+ 2.21 Prozent auf 186.29 USD) und Apple (+ 1.94 Prozent auf 279.00 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-5.33 Prozent auf 183.14 USD), IBM (-3.36 Prozent auf 281.95 USD), Microsoft (-2.39 Prozent auf 403.41 USD), Amazon (-1.51 Prozent auf 203.84 USD) und Boeing (-1.29 Prozent auf 239.45 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’287’794 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.67 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chevron Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:32 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

14:09 Schwerpunkt auf dem Engagement der Anleger in den USA und Gold
09:39 Marktüberblick: Chemiewerte im Aufwind
09:21 SMI tritt auf der Stelle
08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’077.89 19.88 SA5BBU
Short 14’373.50 13.86 SE0BNU
Short 14’931.93 8.78 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’547.08 11.02.2026 17:31:39
Long 12’984.93 19.88 SGYBGU
Long 12’670.98 13.65 SRWBTU
Long 12’131.44 8.86 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Telekom-Aktie gewinnt nach Zahlen von T-Mobile US
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
Nach US-Arbeitsmarktbericht: SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 50’179.09 -0.02%

finanzen.net News

Datum Titel
18:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro - 'Buy'
18:17 AKTIEN IM FOKUS 2: T-Mobile US drehen nach Zahlen ins Plus - T-Aktie profitiert
18:11 Trump und Netanjahu treffen sich im Weißen Haus
18:10 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: US-Jobdaten verunsichern - 'Footsie' mit Rekord
18:04 Aktien Europa Schluss: US-Jobdaten verunsichern - 'Footsie' auf Rekordhoch
18:04 Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt deutlich
18:01 Regierung offen für Emirates-Lizenz am BER
18:01 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: US-Jobdaten belasten Zinssenkungsfantasie
17:52 Bitcoin gerät nach US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck
17:49 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro