Index im Fokus 12.02.2026 20:03:49

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags schwächer

Der Dow Jones zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Um 20:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.99 Prozent tiefer bei 49’624.25 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.646 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.243 Prozent höher bei 50’243.15 Punkten in den Handel, nach 50’121.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49’421.97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 50’447.01 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.846 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49’590.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wurde der Dow Jones mit 48’254.82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’368.56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.57 Prozent nach oben. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47’853.04 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walmart (+ 3.71 Prozent auf 133.55 USD), McDonalds (+ 2.31 Prozent auf 330.68 USD), Coca-Cola (+ 2.06 Prozent auf 80.22 USD), Boeing (+ 1.74 Prozent auf 240.37 USD) und Verizon (+ 1.67 Prozent auf 49.79 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Cisco (-11.73 Prozent auf 75.51 USD), Walt Disney (-5.48 Prozent auf 102.19 USD), Apple (-4.82 Prozent auf 262.21 USD), IBM (-4.46 Prozent auf 260.65 USD) und Goldman Sachs (-3.11 Prozent auf 915.19 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 24’990’962 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.859 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

