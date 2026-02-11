Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9161 0.3%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’085 1.2%  Bitcoin 52’371 -0.9%  Dollar 0.7717 0.5%  Öl 69.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Netflix-Aktie in Rot: Aktivistischer Investor positioniert sich gegen Warner Bros.-Deal
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Performance im Fokus 11.02.2026 22:34:01

Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der Dow Jones kam am Abend nicht vom Fleck.

American Express
275.28 CHF -1.99%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich beendete der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 50’121.40 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.683 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.011 Prozent stärker bei 50’193.49 Punkten, nach 50’188.14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’901.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 50’499.04 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0.147 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 49’504.07 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 47’927.96 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 44’593.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.59 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50’512.79 Punkten. Bei 47’853.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 4.40 Prozent auf 775.00 USD), Verizon (+ 3.33 Prozent auf 48.97 USD), Coca-Cola (+ 2.33 Prozent auf 78.60 USD), UnitedHealth (+ 2.08 Prozent auf 278.91 USD) und Chevron (+ 1.95 Prozent auf 185.82 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-6.50 Prozent auf 272.81 USD), Salesforce (-4.37 Prozent auf 185.00 USD), Boeing (-2.61 Prozent auf 236.26 USD), American Express (-2.53 Prozent auf 354.01 USD) und JPMorgan Chase (-2.34 Prozent auf 310.82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’249’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.875 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5.93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten