Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Letztendlich beendete der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 50’121.40 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.683 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.011 Prozent stärker bei 50’193.49 Punkten, nach 50’188.14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’901.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 50’499.04 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0.147 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 49’504.07 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 47’927.96 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 44’593.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.59 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50’512.79 Punkten. Bei 47’853.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 4.40 Prozent auf 775.00 USD), Verizon (+ 3.33 Prozent auf 48.97 USD), Coca-Cola (+ 2.33 Prozent auf 78.60 USD), UnitedHealth (+ 2.08 Prozent auf 278.91 USD) und Chevron (+ 1.95 Prozent auf 185.82 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-6.50 Prozent auf 272.81 USD), Salesforce (-4.37 Prozent auf 185.00 USD), Boeing (-2.61 Prozent auf 236.26 USD), American Express (-2.53 Prozent auf 354.01 USD) und JPMorgan Chase (-2.34 Prozent auf 310.82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’249’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.875 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5.93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

