Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
39.90CHF
0.18CHF
0.45 %
14:03:27
SWX
09.12.2025 12:59:54
Carl Zeiss Meditec Overweight
Carl Zeiss Meditec
40.30 CHF -2.00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Unter dem neuen Chef des Herstellers medizinischer Optik dürften die Umbaumaßnahmen fortgesetzt werden, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag. Die Ziele für 2026 dürfte das Unternehmen wie geplant am Donnerstag verkünden./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
42.66 €
Abst. Kursziel*:
21.89%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
42.72 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.72%
Analyst Name::
Jonathon Unwin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|12:59
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|39.90
|0.45%
