Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Unter dem neuen Chef des Herstellers medizinischer Optik dürften die Umbaumaßnahmen fortgesetzt werden, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag. Die Ziele für 2026 dürfte das Unternehmen wie geplant am Donnerstag verkünden./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Overweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.66 € 		Abst. Kursziel*:
21.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.72%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:59 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
26.11.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
24.11.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
