Carl Zeiss Meditec Aktie
24.38CHF
1.82CHF
8.07 %
12:59:21
SWX
13.02.2026 12:14:53
Carl Zeiss Meditec Neutral
Carl Zeiss Meditec
24.69 CHF 5.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton kappte seine Schätzungen am Donnerstagabend im Nachgang der Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals. Das Umfeld sei für die Jenaer noch schwieriger geworden, schrieb er./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27.00 €
|
Abst. Kursziel*:
33.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.53%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
