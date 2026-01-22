Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
27.04CHF
-2.08CHF
-7.14 %
10:56:48
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.01.2026 11:27:42
Carl Zeiss Meditec Hold
Carl Zeiss Meditec
27.01 CHF -0.31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnwarnung der Jenaer sei "überraschend früh" gekommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar - ganze sechs Wochen nach dem ursprünglichen Ausblick./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29.06 €
|
Abst. Kursziel*:
17.00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.76%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
22.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: TecDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
22.01.26