Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

27.04
CHF
-2.08
CHF
-7.14 %
10:56:48
SWX
23.01.2026 11:27:42

Carl Zeiss Meditec
27.01 CHF -0.31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnwarnung der Jenaer sei "überraschend früh" gekommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar - ganze sechs Wochen nach dem ursprünglichen Ausblick./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29.06 € 		Abst. Kursziel*:
17.00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.76%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

