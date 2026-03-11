Galderma-Aktie tiefer: Eigene Aktien zurückgekauft

Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden rund 1,6 Millionen Aktien erworben.

Der Preis lag bei 143,75 Franken je Aktie. Damit summiert sich der Aktienrückkauf auf rund 232 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Rückkauf erfolge im Zusammenhang mit der Platzierung der verbliebenen Anteile von Sunshine SwissCo (EQT), Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment. Diese hätten sich damit komplett von ihrer Beteiligung getrennt.

Die Abwicklung wird für den 13. März erwartet und wird aus den bestehenden Barmitteln finanziert. Damit beeinflusse die Transaktion nicht die strategischen und finanziellen Prioritäten, so Galderma weiter. Die erworbenen Aktien sollen unter anderem für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gehalten werden.

Nach Abschluss der gesamten Transaktion wird der Free Float laut Galderma von 65 Prozent auf rund 80 Prozent steigen. Am Vortag war bereits über einen Blocktrade im Umfang von 34 Millionen Galderma-Aktien oder gut 14 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals berichtet worden.

Die Galderma-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 2,06 Prozent auf 151,42 Franken.

dm/uh

Zürich (awp)