Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’976 -0.7%  SPI 17’951 -0.9%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’748 -0.9%  Euro 0.9036 0.0%  EStoxx50 5’800 -0.6%  Gold 5’190 0.0%  Bitcoin 54’176 -0.5%  Dollar 0.7783 -0.1%  Öl 89.3 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Henkel vz-Aktie
Stärkung der europäischen Drohnenabwehr: DroneShield startet EU-Produktion - Aktie im Plus
Henkel-Aktie sinkt trotzdem: Optimismus für 2026
KI-Nachfrage ungebrochen: TSMC verzeichnet starkes Umsatzwachstum - Aktie legt zu
WACKER CHEMIE-Aktie dennoch in Grün: Keine Dividende in 2026
Suche...
Plus500 Depot
80 Prozent Free float 11.03.2026 11:46:07

Galderma-Aktie tiefer: Eigene Aktien zurückgekauft

Galderma-Aktie tiefer: Eigene Aktien zurückgekauft

Der Hautpflegekonzern Galderma hat die Platzierung eines grossen Aktienpakets dafür genutzt, eigene Aktien zurückzukaufen.

Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden rund 1,6 Millionen Aktien erworben.

Der Preis lag bei 143,75 Franken je Aktie. Damit summiert sich der Aktienrückkauf auf rund 232 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Rückkauf erfolge im Zusammenhang mit der Platzierung der verbliebenen Anteile von Sunshine SwissCo (EQT), Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment. Diese hätten sich damit komplett von ihrer Beteiligung getrennt.

Die Abwicklung wird für den 13. März erwartet und wird aus den bestehenden Barmitteln finanziert. Damit beeinflusse die Transaktion nicht die strategischen und finanziellen Prioritäten, so Galderma weiter. Die erworbenen Aktien sollen unter anderem für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gehalten werden.

Nach Abschluss der gesamten Transaktion wird der Free Float laut Galderma von 65 Prozent auf rund 80 Prozent steigen. Am Vortag war bereits über einen Blocktrade im Umfang von 34 Millionen Galderma-Aktien oder gut 14 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals berichtet worden.

Die Galderma-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 2,06 Prozent auf 151,42 Franken.

dm/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Galderma-Aktie schwächer: Positive Dreijahresdaten zu Nemluvio

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:51 Wie lange wird der Krieg dauern?
09:17 SMI mit verhaltener Erholung
09:10 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Re-Break knapp verpasst
10.03.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Swiss Market® Index, DAX®, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’433.20 19.21 BDOSZU
Short 13’686.01 13.97 S8PBCU
Short 14’198.22 8.98 STCBFU
SMI-Kurs: 12’975.50 11.03.2026 11:42:38
Long 12’349.39 19.80 SRZBNU
Long 12’055.80 13.75 SNLBQU
Long 11’527.16 8.86 SS5BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.