Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec Hold

Carl Zeiss Meditec
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit durchwachsenen Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal. Auch das Geschäftsjahr 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
47.16 € 		Abst. Kursziel*:
-2.46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.99%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

