Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
94.40CHF
-0.60CHF
-0.63 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 13:21:52
Carl Zeiss Meditec Hold
Carl Zeiss Meditec
42.54 CHF -3.92%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit durchwachsenen Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal. Auch das Geschäftsjahr 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.99%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
