NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Höhepunkt sei das erhöhte Ziel für die KI-Umsätze im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. Und vielleicht sogar noch wichtiger sei der zuversichtliche weitere Ausblick auf einen weiteren deutlichen Anstieg im Jahr darauf. Die KI-Konzerne Anthropic und OpenAI seien die größten Kunden. Das Geschäft mit Bauteilen für KI-Netzwerke dürfte ebenso schnell wachsen, wie das mit den Chips für die Rechner selbst./rob/ag/zb;