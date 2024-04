NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 74,00 auf 72,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe das Bewertungsmodell für die Aktien des Chemikalienhändlers an die aktuelle Marktentwicklung angepasst, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Fazit laute mit Blick auf die kurze Frist: mehr Absatz, durchwachsene Preisentwicklung./mis/ajx;