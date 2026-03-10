Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

80.00
CHF
1.00
CHF
1.27 %
10.03.2026
SWX
Volkswagen (VW) vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 108 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe im Schlussquartal 2025 ermutigend abgeschnitten, aber immer noch viel zu beweisen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das neue Kursziel begründete er mit seinen gesenkten Schätzungen für 2026 sowie dem um sechs Milliarden Euro gesunkenen Wert der Porsche-Beteiligung seit seiner letzten Betrachtung der Aktie./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
90.42 € 		Abst. Kursziel*:
10.60%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.13%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:54 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Volkswagen Neutral UBS AG
10.03.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
