NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach einem Gespräch mit dem Chef Christian Kohlpaintner auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Zunahme der Volumina habe sich ins zweite Quartal hinein fortgesetzt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Preise holten weiter auf, gleichzeitig bleibe aber die Kosteninflation eine Herausforderung./bek/tih;