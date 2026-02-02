BP 4.70 CHF -5.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Aussetzung von Aktienrückkäufen decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Längerfristig sei das wohl die richtige Wahl des neuen Managements des Ölkonzerns./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:43 / EST



