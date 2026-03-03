BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Neutral" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen 20 bis 30 Prozent der globalen Öl- und Erdgastransporte, schrieb Matthew Lofting am Mittwochabend. Die Länge und das Ausmaß der Gefährdung der Schifffahrt durch die Meerenge im Zuge der Nahost-Eskalation sei also entscheidend für die weitere Entwicklung der Energiepreise. Totalenergies, Shell und OMV seien unter den Europäer am ehesten auf nahtlosen Verkehr über diesen Transportweg angewiesen. Galp, Repsol und Equinor seien kaum bis nicht direkt abhängig./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.81 £
|
Abst. Kursziel*:
8.05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.81 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.05%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
04.03.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
04.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
04.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26