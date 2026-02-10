Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BP Aktie 844183 / GB0007980591

4.84
CHF
-0.02
CHF
-0.43 %
09:00:15
BRXC
10.02.2026 21:53:34

BP Sector Perform

BP
4.84 CHF -0.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Aktienrückkäufe auf null runterzufahren sei ein notwendiger Schritt gewesen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag angesichts der vom Ölkonzern verkündeten Maßnahmen im Zuge des Quartalsberichts. Langfristig sei dies eine richtige Entscheidung, auch wenn sie kurzfristig auf der Kursentwicklung laste. Der Fokus in den Jahren 2026 und 2027 sollte auf der Schuldenverringerung liegen. Während dieser Phase fänden Anleger bessere Wertsteigerungschancen im Sektor./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4.48 £ 		Abst. Kursziel*:
11.52%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
11.52%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse