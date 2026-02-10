BP Aktie 844183 / GB0007980591
4.84CHF
-0.02CHF
-0.43 %
09:00:15
BRXC
11.02.2026 12:33:10
BP Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 470 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr der Briten auf den Wachstumsweg starte mit einer Stärkung der Bilanz, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht und Aussetzung der Aktienrückkäufe./ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 22:20 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
4.90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.59 £
|
Abst. Kursziel*:
6.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.84%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
|
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
|
10.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Verluste in London: FTSE 100 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4.84
|-0.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|
Barclays Capital
L'Oréal Overweight
|12:49
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volvo AB Buy
|12:49
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank Neutral
|12:33
|
Goldman Sachs Group Inc.
BP Buy
|12:31
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|12:29
|
Jefferies & Company Inc.
flatexDEGIRO Hold
|12:28
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform