BP Aktie 844183 / GB0007980591

4.85
CHF
-0.13
CHF
-2.63 %
12:58:49
BRXC
10.02.2026

BP Buy

BP
4.85 CHF -2.63%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Henry Tarr am Dienstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5.20 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.54 £ 		Abst. Kursziel*:
14.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13.19%
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

11:08 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:37 BP Overweight Barclays Capital
10:27 BP Sector Perform RBC Capital Markets
04.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
