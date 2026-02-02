BP Aktie 844183 / GB0007980591
4.85CHF
-0.13CHF
-2.63 %
12:58:49
BRXC
10.02.2026 11:08:29
BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Henry Tarr am Dienstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.54 £
|
Abst. Kursziel*:
14.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.19%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:08
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
