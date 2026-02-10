BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Ergebnisse des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der ausgesetzte Rückkauf zur Verringerung der Verschuldung sei ein Schritt in die richtige Richtung. BP müsse aber noch mehr tun, um das Vertrauen in die Kapitalallokation wieder aufzubauen./mf/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5.90 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.54 £
|
Abst. Kursziel*:
29.97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.83%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
08:21
|BP suspends share buybacks to focus on cutting debt (Financial Times)
|
08:21
|BP suspends share buybacks to focus on cutting debt (Financial Times)
|
09.02.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Börse Europa in Grün: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 steigt zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4.70
|-5.57%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:37
|
Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|10:37
|
Barclays Capital
BP Overweight
|10:35
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|10:33
|
Goldman Sachs Group Inc.
Akzo Nobel Buy
|10:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
Air Liquide Buy
|10:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
BASF Buy
|10:31
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform