BP Aktie 844183 / GB0007980591

4.70
CHF
-0.28
CHF
-5.57 %
09:54:03
BRXC
10.02.2026 10:37:19

BP Overweight

BP
4.70 CHF -5.57%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Ergebnisse des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der ausgesetzte Rückkauf zur Verringerung der Verschuldung sei ein Schritt in die richtige Richtung. BP müsse aber noch mehr tun, um das Vertrauen in die Kapitalallokation wieder aufzubauen./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
5.90 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4.54 £ 		Abst. Kursziel*:
29.97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4.54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
29.83%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10:27 BP Sector Perform RBC Capital Markets
04.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
