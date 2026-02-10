Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.02.2026 21:17:17

BP Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 480 auf 470 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die schrieb Matthew Lofting am Dienstag nach den Geschäftszahlen des Ölkonzerns./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4.70 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4.48 £ 		Abst. Kursziel*:
4.83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
4.83%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse