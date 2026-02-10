BP Aktie 844183 / GB0007980591
4.84CHF
-0.02CHF
-0.43 %
09:00:15
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.02.2026 21:17:17
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 480 auf 470 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die schrieb Matthew Lofting am Dienstag nach den Geschäftszahlen des Ölkonzerns./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.70 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.48 £
|
Abst. Kursziel*:
4.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.83%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse