ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 525 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten hätten mit dem Joint-Venture in Ägypten weitere Fortschritte bei den geplanten Assetverkäufen gemacht, schrieb Analyst Joshua Stone am Montag in seinem Kommentar./ag/mis;