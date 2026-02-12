Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
Fielmann Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann nach Eckdaten für 2025 von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikerkonzern komme bei den Margenverbesserungen voran, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Donnerstagnachmittag. Und auch die langfristige Strategie Vision 2035 werde untermauert. Verbesserung sieht der Analyst auch im US-Geschäft, wo mehr auf die Kunden eingegangen werde und die Produktivität zulege./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
Unternehmen:
Fielmann AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
43.75 €
Abst. Kursziel*:
30.29%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
43.95 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.69%
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
12.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
12.02.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
12.02.26
|EQS-News: Fielmann-Gruppe erreicht und übertrifft Ziele der Vision 2025 (EQS Group)
12.02.26
|EQS-News: Fielmann Group successfully concludes Vision 2025 (EQS Group)
10.02.26