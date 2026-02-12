Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.02.2026 12:39:20

Fielmann Buy

Fielmann
40.01 CHF 5.77%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann nach Eckdaten für 2025 von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikerkonzern komme bei den Margenverbesserungen voran, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Donnerstagnachmittag. Und auch die langfristige Strategie Vision 2035 werde untermauert. Verbesserung sieht der Analyst auch im US-Geschäft, wo mehr auf die Kunden eingegangen werde und die Produktivität zulege./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.75 € 		Abst. Kursziel*:
30.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.69%
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fielmann AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
