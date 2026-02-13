Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach einem Gespräch mit dem Management mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Harry Blaiklock am Freitag. Die Bilanz sei aber beruhigend und der Schuldenabbau rechtfertige den Aufwärtstrend der Aktie./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13.20 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
55.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.77 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
50.50%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

