ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
8.54CHF
-0.24CHF
-2.68 %
14:40:09
SWX
13.02.2026 12:55:46
ams-OSRAM Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach einem Gespräch mit dem Management mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Harry Blaiklock am Freitag. Die Bilanz sei aber beruhigend und der Schuldenabbau rechtfertige den Aufwärtstrend der Aktie./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.20 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
55.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.77 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.50%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
