Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
55.42USD
-5.13USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
13.02.2026 13:03:57
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das kontrastreiche vierte Quartal lasse nur begrenzten Spielraum für steigende Erwartungen und einen weiteren Kursanstieg, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
51.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
