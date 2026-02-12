Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’572 0.3%  SPI 18’724 0.3%  Dow 49’402 -0.1%  DAX 24’904 0.2%  Euro 0.9124 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 4’990 1.4%  Bitcoin 51’691 1.5%  Dollar 0.7688 -0.1%  Öl 67.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Universal Music-Aktie trotzdem tiefer: EU-Kommission erlaubt Übernahme von Downtown
US-Inflation lässt im Januar nach
pbb-Aktie knickt auf Rekordtief ein: Krise der Pfandbriefbank dauert noch länger
Siemens-Aktie von Dividenden-Ausschüttung gedrückt - Barclays-Analystenstimme belastet auch
JENOPTIK-Aktie wenig bewegt: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung
Suche...

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

283.97
CHF
0.51
CHF
0.18 %
14:55:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 12:38:44

FedEx Neutral

FedEx
283.97 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 294 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Insgesamt sei er von der Strategie und der operativen Dynamik des Logistikkonzerns überzeugt, die zu einer lang erwarteten Trendwende beim Free Cashflow führen dürfte, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 294.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 369.46 		Abst. Kursziel*:
-20.42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 369.50 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.43%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?