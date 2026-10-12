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13.10.2026 19:18:34

Boeing Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat auf 43 Max-Flugzeuge und 8 Flugzeuge des Typs 787 sei insgesamt positiv für die Marktstimmung, da der Flugzeugbauer für dieses Jahr mit stabileren Auslieferungsraten rechne, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Beide Modelle seien auch entscheidend für die Erwirtschaftung des freien Barmittelzuflusses./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
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