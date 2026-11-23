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23.11.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 160,78 USD.
Das Papier von Boeing legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 160,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'707 Punkten tendiert. Die Boeing-Aktie legte bis auf 161,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,29 USD. Zuletzt wurden via New York 302'966 Boeing-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 58,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 155,56 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Boeing gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 23.27 Mrd. USD eingefahren.
Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,900 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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